Schianto nella notte, morti due ragazzi di 19 e 30 anni: stavano tornando da una festa

Mirabella Eclano, incidente sulla statale 90 delle Puglie. Il tratto di strada al km 2,350 in località Calore nel comune di Mirabella Eclano in provincia di Avellino è stato prontamente chiuso al traffico dall’Anas in seguito all’incidente stradale che ha strappato la vita a due giovani. In corso gli accertamenti.

Il veicolo con alla guida una delle due vittime sarebbe uscito fuori strada. Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118 così come delle squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. Dalle prime ricostruzioni, si apprende che il mezzo, uscito fuori strada avrebbe terminando la sua corsa all’ingresso di un’area di servizio.

Purtroppo per i due giovani, uno di 19 anni di Montemiletto e l’amico di 30 anni, nulla da fare. I loro corpi, a impatto avvenuto, sono letteralmente sbalzati fuori dall’abitacolo del veicolo, una Volkswagen New Beetle. Gravissime le ferite riportate e per loro non è stato possibile fare altro che costatare il decesso.





Dalle pagine de Il Messaggero si apprende che “I due giovani erano di Montemiletto e stavano rientrando da una festa sabato sera, quando alle 4.30 sono rimasti coinvolti nell’incidente”. Le salme sono state trasportate all’ospedale Rummo di Benevento su disposizione dell’autorità giudiziaria.

E ancora da Il Messaggero si apprende che “non è stato ancora possibile stabilire chi fosse alla guida perché i corpi sono stati trovati ad alcuni metri di distanza”. Il tratto di strada interessato dal tragico sinistro è stato chiuso al traffico per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i dovuti rilievi sul posto.