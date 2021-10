Incendio devastante nella notte. Fiamme altissime e 4 squadre dei vigili del fuoco sul posto

Avellino, incendio nel cuore della notte. Era appena scoccata la mezzanotte, quando a Montefredane, alla frazione Arcella in via Provinciale, dodici autoarticolati di un deposito sono stati danneggiati o interamente distrutti dalle fiamme. Per domare l’incendio, quattro autobotti non sono state sufficienti. Le foto dell’incendio mettono in chiaro una situazione decisamente preoccupante.

A domare l’incendio scoppiato in un deposito di autoarticolati presso un’azienda di trasporti, sia le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino ma anche 4 autobotti supportate da squadre dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda, Benevento e Salerno. Un vero e proprio inferno nella provincia di Avellino che ha messo in allarme l’intera area.

Diverse le ore impiegate per poter placare le fiamme e permettere alla situazione di normalizzarsi. Sulla pagina Facebook, Franco Mazza capo del “Comitato Salviamo la Valle del Sabato scrive: “Ci risiamo! Incendio alla Elbor di Arcella”.





“Speriamo non ci siano persone coinvolte. La colonna di fumo è alta e va in direzione sud. Evitare di esporsi e tenere le finestre di casa ben chiuse. Per chi è fuori indossare mascherina FFP2. Lasciamo lavorare i vigili del fuoco”.

Le operazioni sono state seguite direttamente sul posto dal comandante Mario Bellizzi, mentre restano ancora da comprendere le cause che hanno dato alle fiamme i mezzi, mettendo a repentaglio la vita di molti. Infatti le Indagini risultano ancora in corso e si segue la pista dell’incendio doloso.