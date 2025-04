Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha rivolto un nuovo appello al presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, Gaetano Manfredi, per accelerare la ricognizione dei dispositivi di rilevazione della velocità installati lungo le strade italiane. La richiesta, formalizzata in una lettera, punta a fare chiarezza sullo stato degli autovelox presenti sul territorio nazionale, un passaggio che Salvini considera indispensabile per sbloccare il decreto interministeriale fermo da settimane. Lo stesso ministro, circa un mese fa, aveva infatti spiegato di aver sospeso il provvedimento in attesa di un censimento completo degli apparecchi, la cui regolarità è finita sotto la lente di ingrandimento dopo una controversa sentenza della Corte di Cassazione.

Il caos normativo era esploso quando la Cassazione aveva stabilito che le multe per eccesso di velocità risultano illegittime se rilevate da dispositivi “approvati” ma non “omologati”. Una distinzione tecnica che ha aperto la strada a numerosi ricorsi da parte degli automobilisti e al sequestro di vari apparecchi considerati non in regola. La mancanza di un quadro normativo chiaro ha provocato incertezza tra le forze dell’ordine e messo in discussione l’affidabilità di molte sanzioni stradali. Da qui la necessità, per il ministero, di ricostruire con esattezza il numero e la tipologia degli strumenti attualmente utilizzati.





Autovelox, nuove regole in arrivo: partito il censimento degli apparecchi

Nella nota ufficiale del Mit si legge che Salvini “ha espresso la propria gratitudine qualora l’Anci potesse confermare le azioni avviate e fornire una stima dei tempi necessari per la raccolta delle informazioni essenziali a questo censimento”. Inoltre, ha ribadito che “l’accertamento del numero dei dispositivi effettivamente utilizzati e del relativo regime di approvazione rappresenta una condizione necessaria e un presupposto indefettibile per poter riavviare il procedimento relativo all’adozione del decreto interministeriale sulle regole di omologazione dei medesimi”. Solo attraverso un’effettiva ricognizione sarà infatti possibile definire, secondo Salvini, la reale “portata del decreto attuativo sui requisiti di omologazione”.

La risposta dell’Anci non si è fatta attendere. Gaetano Manfredi ha annunciato che l’associazione ha già effettuato la ricognizione richiesta, elaborando una banca dati relativa ai dispositivi e ai prototipi approvati prima del 2017. Il campione raccoglie informazioni differenziate tra dispositivi fissi e mobili e tiene conto delle specificità territoriali dei diversi Comuni italiani. Secondo i dati forniti da Manfredi, “per i dispositivi fissi circa il 59,4% dispone di decreti di approvazione precedenti al 2017 e il 40,6% successivi, mentre per quelli mobili il 67,2% risulta approvato prima del 2017 e il 32,8% dopo”. Il presidente dell’Anci ha anche fatto sapere che gli uffici dell’associazione sono a disposizione del ministero per ogni approfondimento tecnico necessario.

Ora che il quadro ricognitivo è stato delineato, il passo successivo spetta al Mit. Tocca infatti al dicastero guidato da Matteo Salvini emanare il decreto attuativo, mettendo finalmente ordine in una materia da tempo avvolta da ambiguità e incertezze. L’auspicio dell’Anci è chiaro: “che si possa arrivare quanto prima alla definizione del quadro normativo di riferimento per dare risposta agli operatori di polizia stradale e agli utenti, tenuto conto delle esclusive finalità di sicurezza stradale”, ha concluso Manfredi.