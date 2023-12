Drammatico incidente frontale, il bilancio. Scontro frontale lungo l’autostrada A28 nel tratto compreso tra Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro avvenuto nel tardo pomeriggio intorno alle ore 19.00. Ancora da chiarire l’esatta dinamica che avrebbe portato allo scontro. Due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Scontro frontale tra mezzi lungo l’autostrada A28. In seguito all’incidente, due i feriti tra cui uno in gravi condizioni. Entrambi i feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, in codice giallo per il primo mentre per il secondo in codice rosso.

Leggi anche: Grave incidente, auto si schianta contro un’ambulanza: muore mamma 26enne





Scontro frontale tra mezzi lungo l’autostrada A28. Due feriti, di cui uno in gravi condizioni

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un veicolo avrebbe viaggiato contromano fino a scontrarsi contro una vettura. La chiamata di aiuto, giunta al Numero unico di emergenza Nue112, è transitata verso la sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

L’incidente ha inoltre provocato un notevole rallentamento del traffico sul tratto stradale interessato. I veicoli sono stati dirottati eccezionalmente sulla corsia di emergenza per far operare al meglio i soccorsi. Gli inquirenti hanno rilevato una bassa visibilità per nebbia lungo il tratto stradale interessato dal sinistro. Il personale dell’autostrada ha messo in sicurezza l’arteria rimuovendo i detriti.

E solo pochi giorni prima, un altro terribile incidente è avvenuto sulla strada provinciale 7, costando la vita a una giovane mamma di 26 anni, Giovanna Cristiani. Lo schianto è avvenuto a Monterenzio, sull’Appennino bolognese: coinvolti una macchina e un’ambulanza. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma da una prima ricostruzione sembra che la vittima, alla guida di una Citroen in direzione San Lazzaro, abbia invaso la carreggiata opposta finendo contro l’ambulanza diretti a Loiano forse per portare la donna a un controllo all’ospedale Simiani.