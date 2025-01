Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi sul tratto piemontese dell’autostrada A26, nei pressi di Vicolungo, in provincia di Novara. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre due, trasportate in ospedale in codice giallo.

L’incidente si è verificato al chilometro 130,40 della A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, in direzione nord verso Gravellona. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due vetture si sarebbe fermata in corsia, probabilmente a causa di un’avaria. Poco dopo, un’altra auto sopraggiunta avrebbe tamponato violentemente il veicolo fermo, provocando un impatto devastante.

Cammina per strada e non vede il tombino aperto: fa un volo di 4 metri





Incidente sulla A26, due morti e due feriti vicino a Vicolungo

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nonostante i tentativi di soccorso, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone coinvolte, ferite in modo non grave, sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico. Per permettere i soccorsi e i rilievi, il tratto di autostrada tra il bivio per la A4 Torino-Trieste e Ghemme, in direzione Gravellona Toce, è stato chiuso. Autostrade per l’Italia ha comunicato che sul tratto interessato si sono formate code di un chilometro. Gli automobilisti diretti verso Gravellona Toce sono stati dirottati sulla A4 Torino-Trieste, con uscita obbligatoria a Biandrate, per poi rientrare a Ghemme sulla A26 attraverso la viabilità ordinaria. Sul posto sono attualmente presenti il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso, impegnati nella rimozione dei mezzi coinvolti e nella pulizia della carreggiata dai detriti.

L’incidente sulla A26 è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi tragici sulle strade italiane. Il tratto autostradale interessato dall’incidente, spesso teatro di traffico intenso, oggi è stato segnato da una tragedia che lascia un pesante bilancio di vite spezzate e feriti. Le autorità continuano a indagare per chiarire le cause esatte dello schianto e prevenire ulteriori tragedie su questo importante snodo viario.