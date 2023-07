Caos dell’autostrada A14 intorno alle 7 di questa mattina, 7 luglio. Il tratto autostradale tra i caselli di Pescara ovest e Pescara nord, in entrambe le direzioni, è stato chiuso e in una nota autostrade per l’Italia ha segnalato la presenza di fumo al bivio tra A14/A25 Torano-Pescara e Pescara Nord. Come riporta l’articolo de IlPescara, sarebbero state ritrovate anche tre auto bruciate. Il tratto è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda verso Bologna e 3 chilometri verso Bari.

Sempre Autostrade per l’Italia ha consigliato ai viaggiatori che vanno verso Bologna di uscire a Pescara ovest e rientrare a Pescara nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Chi viaggia verso Bari, invece, deve uscire a Pescara nord dove c’è 1 chilometro di coda e può rientrare a Pescara sud. Si consiglia di uscire ad Atri Pineto.

Leggi anche: Tragedia nella casa di riposo, 6 morti tra fiamme e fumo e decine di ricoverati in ospedale





Assalto portavalori sull’Autostrada A14 vicino Pescara: mezzi in fiamme e spari

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari con il 118 intervenuto con l’elisoccorso e un’ambulanza della Misericordia. L’assalto al portavalori sarebbe avvenuto all’altezza del km 375 in direzione nord, verso Bologna. Come riporta Chieti Today, “il portavalori della ditta Aquila è stato rallentato da un’automobile che lo precedeva e dalla quale sono usciti i malviventi armati, sembra secondo le testimonianze, di kalashnikov”.

Nell’agguato sono stati esplosi alcuni colpi d’arma ma fortunatamente non ci sono feriti. Un colpo ha raggiunto un furgone della Sicuritalia/Ivri che stava transitando sull’altra carreggiata e che si era fermato per prestare soccorso ai conducenti del portavalori della ditta Aquila. Secondo la ricostruzione di Chieti Today, una guardia giurata è stata trasportata all’ospedale a causa di un malore.

Il colpo al portavalori è fallito grazie all’intervento degli agenti della polizia stradale di Pescara e delle volanti della Questura di Pescara. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. Sono in corso ricerche per identificare i malviventi che hanno provato a compiere il colpo. Si tratta di sette o otto persone. Nella zona sono attive le ricerche della polizia e di altre forze dell’ordine con l’ausilio di un elicottero e diversi posti di blocco.