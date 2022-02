Fiamme sull’A1 all’altezza di Lodi, un’autocisterna che trasportava rifiuti ha preso fuoco in direzione Milano. Ancora sconosciute le cause di quanto accaduto: al momento risulta un ferito, ma sono ancora in corso i soccorsi. Da quel poco che si sa, si tratta di un uomo di 47 anni, molto probabilmente il conducente del mezzo pesante. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano. Prime informazioni parlano di un vero e proprio incidente che si è verificato nel tratto dell’intersezione di Lodi.

Immediato l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco e dei medici e paramedici del 118, con due ambulanze e un’automedica. Subito dopo è stato chiuso il tratto autostradale tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni. Fonti sul posto fanno intendere che i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio dell’autocisterna.

Tramite i primi video pubblicati sui social, sembrerebbe che l’autocisterna abbia preso fuoco verso le 6.30 e che l’incidente abbia coinvolto quindi gran parte della carreggiata. A questo punto la decisione di chiudere parte del tratto autostradale in entrambe le direzioni.





A dare informazioni ufficiali sull’incidente dell’autocisterna, ci ha pensato il sito di Autostrade per l’Italia: “Sulla A1 Milano – Napoli tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 21. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con code”.

E ancora sul sito di Autostrade: “A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Melegnano e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Lodi. A chi percorre la A1 Milano- Napoli e viaggia verso Milano, consigliamo di uscire a Casalpusterlengo e percorrere la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso”. Attimi di paura per l’autocisterna in fiamme, che però sembrano essere finiti o quanto meno sotto controllo.