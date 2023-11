Autobus pieno di studenti finisce fuori strada. Il dramma nella città italiana. Il pullman stava facendo il solito giro quando ad un tratto i panico. Per motivi ancora non chiari e tutti da accertare, il mezzo è andato fuori strada finendo in una piccola scarpata. C’erano 50 persone a bordo della grossa autovettura e ora il bilancio di 28 feriti. Siamo a a Montescaglioso in provincia di Matera. I ragazzi stavano tornando a casa dopo una mattinata tra i banchi delle scuole superiori proprio di Matera.

Si tratta di un autobus di linea delle Ferrovie Appulo Lucane: ora saranno i Carabinieri ad accertarne i motivi. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Ora il mezzo è stato chiaramente posto sotto sequestro dai Carabinieri. Riguardo invece i feriti – fa sapere l’Azienda sanitaria di Matera – cinque sono stati classificati come codice arancione, poi 15 codici azzurri e otto verdi.





Autobus pieno di studenti finisce fuori strada

Nella nota dell’azienda Asm si legge: “Tutti i feriti, in maggioranza contusi sono stati ricoverati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove sono arrivati con le ambulanze del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’eli-soccorso che ha trasportato al Madonna delle Grazie uno dei feriti. L’azienda Sanitaria locale ha attivato immediatamente il piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti presso l’ospedale di Matera”.

Il commissario straordinario dell’Asm, Maurizio Friolo (nominato proprio in quelle ore dalla Giunta regionale), ha dichiarato: “I medici stanno lavorando senza sosta da questo pomeriggio per la stabilizzazione dei 5 ragazzi contrassegnati dal codice più grave. L’attivazione del piano di emergenza ha permesso di gestire al meglio l’evento coordinando gli interventi delle varie unità operative”.

#Matera, un autobus con a bordo 50 persone, tra cui diversi studenti, è finito fuori strada sulla SP 31, a Montescaglioso: dalle 15.30 #vigilidelfuoco al lavoro, soccorsi e affidati al personale sanitario dei passeggeri. In atto operazioni di messa in sicurezza [#7novembre 18:45] pic.twitter.com/LjxNFEUR6H — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 7, 2023

Il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, ha fatto sapere sul posto dello schianto: “Nella sfortuna dell’incidente, è andata bene. Il bilancio poteva essere tragico. Un’altra fortuna è stata che subito dopo l’incidente, sono passati un medico e alcuni infermieri che stavano rientrando a Montescaglioso e che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti”.

