Autobus pieno di studenti finisce fuoristrada, immagini choc. Poteva essere un disastro quello capitato a Baragiano, un comune nella provincia di Potenza. Qui, nelle prime ore del 28 febbraio 2023, un incidente stradale ha fatto stringere il cuore di centinaia di persone. Infatti il mezzo finito fuori strada correva per una tratta principalmente scolastica e accompagnava molti ragazzi negli istituti.

L’autobus che trasportava circa quaranta studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni diretti a scuola, è uscito di strada e si è capovolto lungo la Strada Provinciale 83. L’incidente è avvenuto quando l’autista ha cercato di evitare un’imminente collisione con un’Alfa Romeo 147 che stava sorpassando. Il bus è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi sul lato destro dopo essere caduto in una scarpata e oltre il guardrail, come mostrato in una fotografia e da video pubblicato del giornalista Gianluigi Laguardia.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, inclusi il personale del 118, tre squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Potenza e del Radiomobile, e un elicottero di soccorso. Tuttavia, nonostante la gravità dell’incidente, tutti i passeggeri sono sopravvissuti.

Gli studenti, sebbene scossi, non hanno riportato ferite gravi e sono stati assistiti dai passanti e dai pendolari. L’autista dell’Alfa Romeo, d’altro canto, è rimasto gravemente ferito e incastrato tra le lamiere del suo veicolo. Gli studenti e l’autista del bus hanno subito solo lievi traumi e alcuni sono stati portati all’ospedale San Carlo per ulteriori controlli.

“Ho appena appreso dell’incidente, nei pressi di Baragiano, che ha coinvolto un autobus con studenti a bordo. Sono in continuo contatto con tutti gli enti coinvolti per seguire l’evolversi della vicenda”, ha scritto su Facebook Dina Sileo, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Regione Basilicata.

