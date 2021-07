Autobus in fiamme in galleria, a bordo 25 ragazzini. Il gesto eroico dell’autista per salvarli tutti

Tragedia sfiorata all’interno della galleria Fiumelatte, lungo la statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. Un autobus è andato in fiamme: a bordo c’erano l’autista e 25 ragazzini di Lipomo (Como), diretti a Livigno per un campo estivo dell’Oratorio San Vito. Probabilmente l’incendio è stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Sul posto si sono recate cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano per spegnere il rogo e spostare il mezzo in zona sicura.

Eroico è stato il gesto dell’autista che è riuscito a salvare i ragazzini facendoli scendere in tempo dall’autobus prima che fosse divorato dalle fiamme. Nessuno di loro è rimasto ferito anche se si sono vissuti attimi di panico. Sette di loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, tutti in codice verde: cinque ragazze e due ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Avrebbero inalato del fumo, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Tre automobilisti, che seguivano il pullman, sarebbero rimasti lievemente intossicati. Grande mobilitazione di forze per i soccorsi: 118, auto infermieristica, i volontari del Soccorso Mandellese e quelli di Bellano. La centrale operativa dell’Areu ha dirottato a Varenna l’eliambulanza decollata da Como. La statale 36 è chiusa in direzione nord tra Lecco e Bellano per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della galleria. Il traffico diretto verso nord è stato deviato ad Abbadia Lariana lungo la provinciale 72. Pare che l’impianto di aerazione della galleria abbia subito danni: convocato un tavolo in Prefettura per discutere dei tempi di riapertura.





“Questa mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna – scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. -. L’autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, ai quali va il nostro ringraziamento, per spegnere il rogo”.

Insomma l’intervento dell’autista è stato davvero provvidenziale: si è reso subito conto che qualcosa non andava. All’interno della galleria Fiumelatte l’autobus ha iniziato ad avere problemi, l’uomo si è fermato e ha fatto subito scendere i ragazzini tra i 10 e i 13 anni che erano a bordo del mezzo.