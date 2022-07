Gravissimo incidente sulla statale, precipita dal viadotto e muore. Traffico in tilt

Autoarticolato si ribalta, morto il conducente. Rocambolesco incidente, oggi domenica 17 luglio, sulla strada statale 106 al km 387+200 nel comune di Trebisacce, provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo pesante. Questo si è ribaltato, è finito fuori strada ed è precipitato giù da un ponte.

Per il conducente, un uomo di 60 anni di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, vigili volontari del distaccamento di Trebisacce e un’autogru dalla sede centrale. Arrivati i soccorritori del 118 e gli uomini del soccorso stradale del Socas.





I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il corpo della vittima che era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Poi hanno messo in sicurezza il sito e il mezzo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e ripristinare la viabilità.

Per diverse ore il traffico nel tratto interessato dall’incidente è stato ridotto ad un’unica corsia.

Purtroppo si deve registrare un aumento degli incidenti stradali negli ultimi tempi. Anche se va detto che nel 2020 il crollo era dovuto principalmente alle disposizioni anti-Covid che hanno ridotto fortemente il traffico. Nel 2021 gli incidenti mortali sono stati 1238 e le vittime 1313. In totale gli incidenti nel 2021 sono stato 64162 contro i 50625 del 2020.

L’impatto violentissimo e per Federico nessuna speranza: muore sotto gli occhi della fidanzata