Erano da poco passate le 8 di oggi, 12 gennaio, quando per cause ancora da accertare un’auto, una Citroen guidata sembra da una ragazza, è piombata su una mamma e due bambini, uno di 8 anni (figlio della donna) ed un neonato di quattro mesi bimbo di un’altra mamma, in quel momento sul marciapiede. I soccorsi sono scattati immediatamente. È successo a Trento in via Einaudi.

>> “È un cancro”. La confessione choc in tv della giovane vip insieme al papà famoso: “Dolore e giramenti di testa, poi la diagnosi terribile”

Sul posto sono arrivate 6 ambulanze e due automediche che hanno immediatamente preso in carico la famiglia trasportando mamma e bimbi in codice rosso in ospedale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Trento, la macchina aveva iniziato una svolta a sinistra quando, per cause da accertare, ha invaso il marciapiede investendo il gruppo.





Trento, auto travolge mamma e i due figli sul marciapiede: le loro condizioni

A quanto riportano alcuni testimoni citati da Fanpage sembra “che non ci sarebbe stato nemmeno un tentativo di frenata, circostanza che fa pensare a un guasto meccanico oppure di un malore temporaneo della conducente. L’automobilista comunque è uscita con le sue gambe dall’abitacolo ed è apparsa sotto shock. Al vaglio delle forze dell’ordine anche l’ipotesi che la donna stesse digitando sul cellulare”.

In ospedale è finita la mamma, 31 anni e il figlio di 8; quest’ultimo è il più grave ricoverato in terapia intensiva. Anche il piccolo di quattro mesi è stato portato al pronto soccorso ma le sue condizioni – nonostante le immagini che mostrano il passeggino seriamente danneggiato – non sarebbero gravi. La speranza è che il bimbo di 8 anni possa uscirne il prima possibile.

Ora spetterà alle forze dell’ordine capire cosa è successo. Gli incidenti stradali in città sono purtroppo una piaga con cui ogni realtà italiana deve fare i conti. I comuni si stanno attrezzando con sistemi di rilevazione automatica della velocità e multe sempre più salate, purtroppo non sempre basta.