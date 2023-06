Auto si schianta contro un tir fermo nella piazzola e resta incastrata sotto il rimorchio: morte due donne e un ferito

Terribile incidente stradale alle 5.45 del mattino lungo l’autostrada A14 in direzione sud, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, al chilometro 307. Due donne sono morte nell’impatto. Le vittime sono due donne di 65 e 57 anni e c’è una terza persona ricoverata in condizioni molto gravi. L’automobile si è scontrata con un camion fermo nella piazzola di sosta, rimanendo incastrata sotto il rimorchio.

La persona rimasta ferita a seguito dell’incidente stradale è un uomo e si trovava alla guida dell’auto che è andata a impattare contro il mezzo pesante. Ora ricoverato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Si trova in gravissime condizioni.

Incidente sulla A14, l’auto finisce sul tir: morte due donne

Incolume l’autista del tir. Nessun disagio alla circolazione. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e gli agenti del distaccamento della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio. COme riportano i quotidiani locali. lo scontro tra l’auto, una Fiat Punto, e il mezzo pensante non ha creato disagi alla circolazione nel tratto interessato, quello autostradale della A14 in direzione sud, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto.

L’esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio della polizia stradale ma da una prima ricostruzione è emerso che l’auto sulla quale viaggiavano le due donne morte e l’uomo ricoverato si è schiantata contro la parte posteriore di un tir parcheggiato su una piazzola di sosta.

Sull’auto, una Fiat Punto, viaggiavano tre persone di origine polacca: il veicolo sarebbe finito contro la parte posteriore del tir. Venerdì un altro incidente ha coinvolto due tir. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A21 al chilometro 142 in direzione Piacenza dopo Castelsangiovanni all’altezza di Fontana Pradosa. fIl conducente di un furgone è morto sul colpo. Un’altra persona, sempre nello stesso veicolo, è rimasta ferita in modo serio.