Terribile incidente stradale, 62enne perde la vita. Ancora sangue sulle strade italiane, questa volta ad avere la peggio è stata una donna che era alla guida di un’automobile, un’utilitaria bianca, che è sbandata e si è andata a schiantare contro un muro che delimita la carreggiata. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo alla sessantenne.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 27 gennaio, intorno alle 21 sulla strada statale 7 via Nazionale delle Puglie, all’altezza dello stabilimento FCA, nel territorio del comune di Pratola Serra, provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, i vigili del fuoco di Avellino e un’ambulanza del 118.

Leggi anche: Michele Misseri esce dal carcere, il ritorno a casa e il caos: “Come facciamo…”





La dinamica dell’incidente e l’intervento del 118

La donna al volante ha perso il controllo della macchina per motivi in corso di accertamento. Purtroppo le ferite riportate a seguito dell’impatto contro il muro sono risultate fatali, la signora sarebbe morta sul colpo. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della 62enne.

A quanto pare non sarebbero stati coinvolti altri mezzi, anche se pure su questo stanno indagando i carabinieri. Per esrtrarre il corpo senza vita della donna solo l’intervento dei vigili del fuoco è risultato decisivo.

L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi dal momento che l’auto si è schiantata sul muro nei pressi di un distributore di benzina. Fortunatamente sembra che nessun altro veicolo né persona siano rimasti coinvolti nel sinistro.

“Era la memoria del Paese”. Italia in lutto, morto un vero monumento della nazione