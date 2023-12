Terribile incidente a Portogruaro poco dopo le tre e mezza di stanotte, venerdì 8 dicembre. Pesantissimo il bilancio: tre morti. E potrebbe essere provvisorio. A quanto si apprende un’auto, una BMW serie 3, è finita in un canale dopo avere sbandato. Non è chiara ancora la dinamica, al vaglio dei carabinieri della locale compagnia accorsi per primi sulla scena.

Sul posto sono prontamente arrivati anche i sanitari del 118 assieme ai vigili del fuoco giunti anche col Nucleo sommozzatori e una grande gru. Quando il personale è arrivato si è subito messo all’opera. Secondo alcuni testimoni l’automobile su cui viaggiavano le persone coinvolte è andata dritta a una curva, finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato un ponticello sul fiume Reghena.





Portogruaro, auto sbanda e vola nel canale: tre morti

Scrive il Gazzettino come: “Secondo una prima sommaria ricostruzione l’auto stava provenendo da Concordia Sagittaria verso Portogruaro. Il conducente è giunto in prossimità del ponte sul fiume Reghena, a borgo Sant’Agnese, ed è sbandato verso destra centrando un albero al fianco di un negozio di biciclette”.

“L’auto e poi volata in acqua”. In acqua i sommozzatori con all’interno i tre corpi ormai privi di vita. Non è chiaro se altre persone fossero nell’abitacolo. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza a quanto si apprende sarebbero due giovani di origine straniere mentre la ragazza sarebbe italiana.

Il bilancio delle vittime potrebbe essere drammaticamente provvisorio. I sommozzatori stanno passando al setaccio le acque per controllare che non vi siano ulteriori vittime. Poco fa si è diffusa la voce di una quarta vittima ma non c’è ancora certezza.