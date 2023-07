Incidente fatale per un 35enne. Il sinistro è avvenuto a Rho, nel milanese, con ogni probabilità nella notte tra giovedì 27 e oggi venerdì 28 luglio. A quanto risulta dalle prime informazioni giunte dai quotidiani l’allarme è scattato ieri, ma i soccorritori non sono riusciti ad individuare l’auto. Così sono tornati alla base. Alcune ore dopo, intorno alle 12:10 della mattinata, è avvenuto il ritrovamento.

In base a quanto raccontato da SempioneNews è stato un passante, un runner, a lanciare un nuovo allarme dopo aver visto l’automobile ribaltata all’interno del canale scolmatore dell’Olona. Subito sono intervenuti Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco. Purtroppo per il conducente della macchina non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente e il ‘giallo’ del mancato ritrovamento

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma al momento sembra che l’uomo si trovasse al volante della sua auto sul ponte in via Ghisolfa quando è finito fuori strada. Dopo aver perduto il controllo dell’automobile il 35enne , dopo aver sfondato il guardrail , è finito nel canale sottostante. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno trovato la macchina ribaltata nell’acqua.

Questo è il resoconto dell’accaduto fatto da MilanoToday sul ‘giallo’ del mancato ritrovamento dopo il primo allarme: “Poco prima della mezzanotte era arrivata infatti una segnalazione di sos per un presunto incidente in via Ghisolfa, ma il mezzo di base del 118 era rientrato perché non aveva trovato niente.

Venerdì mattina, dopo la chiamata del passante, sul posto sono arrivati due mezzi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ma il personale di ambulanza e automedica non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Presenti anche i vigili del fuoco, incaricati di tirare fuori l’auto dal canale”. La salma dell’uomo è stata recuperata. Saranno i carabinieri di Rho, supportati nella prima fase dalla polizia locale, a tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

