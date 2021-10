Due poliziotti sono rimasti feriti trasportati in ospedale in codice rosso dopo un incidente. Sono ancora in corso di accertamento le cause del sinistro stradale: il tutto è avvenuto a Roma lungo la Circonvallazione Gianicolense, nel quadrante Ovest della Capitale. Stando alle prime informazioni poco dopo le 8 del 9 ottobre l’auto di servizio della Polizia di Stato stava transitando lungo la strada quando, per cause non note, si è scontrata con un tram della linea 8 all’altezza del civico 101.

L’impatto è stato molto violento e la volante è stata danneggiata frontalmente. A seguito dello scontro i due poliziotti che erano a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Camillo con codice rosso. Arrivati al pronto soccorso, i due agenti sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Le loro condizioni di salute sono gravi.



Anche la conducente del tram è rimasta ferita anche se lievemente: si tratta di una donna di quarant’anni, che è stata medicata dai paramedici sul posto e poi trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici in stato di choc. Nell’impatto tra la macchina della Polizia di Stato e il mezzo pubblico da quanto si apprende non risulta ferito alcun passeggero che al momento del sinistro si trovava a bordo (foto tratte da Roma Today).





Come si legge su Roma Today, i due poliziotti a bordo del veicolo di servizio in servizio al Distretto di polizia di Monteverde, che stavano intervenendo per una richiesta al 112 in via dell’Affogalasino, sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale San Camillo. La conducente del tram, una donna di 40 anni, in stato di choc, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici del caso.

Nessun passeggero del tram risulta ferito. Le pattuglie dei ‘caschi bianchi’ sono tutt’ora impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al fine di effettuare i rilievi scientifici e soccorrere le persone coinvolte nell’incidente la linea 8 del tram è stata limitata in direzione Casaletto sino alla stazione di Trastevere. Rimossi i mezzi incidentati le corse sono state ripristinate sull’intera tratta con residui ritardi.