Paura alla giornata in augurale del Motor Bike Expo di Verona, la più grande fiera al mondo dedicata alla personalizzazione della moto che coinvolge tutti i settori: dallo street al racing, dall’offroad all’adventouring. Erano da poco passate le 13.30 quando si è verificato un incidente che ha provocato il ferimento, di dieci persone. Da una prima ricostruzione sembra che un’auto sia finita a ridosso delle tribune, facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show e sono rimasti feriti.

Scrive Tgcom 24 come, per fortuna, i feriti non sarebbero gravi: “Gli spettatori avrebbero subito contusioni nella caduta, ma nessuno sarebbe stato investito dall’auto. Il report del Suem 118 riferisce di 7 feriti in codice verde e 3 in codice giallo, che sono stati trasportati al Paolo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di Verona”.





Verona, tragedia sfiorata al Motor Bike Expo: auto contro le tribune

Ancora non è chiara la dinamica ma da una prima ricostruzione fornita dal Messaggero sembrerebbe che un’automobile guidata da uno stuntman si sarebbe alzata su due ruote salendo su una transenna e facendo sbilanciare una delle panchine dove si era assiepato il pubblico. Il Motor Bike Exp si è aperto oggi al Veronafiere per la sua trentesima edizione, che proseguirà fino a domenica 21 gennaio.

La manifestazione, organizzata da Paola Somma e Francesco Agnoletto, da 16 anni è ospitata nel quartiere fieristico scaligero. Enorme l’area occupata: 100mila metri quadrati con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, 6 aree esterne riservate a gare, show, esibizioni ed un calendario con circa 150 appuntamenti, eventi, incontri durante i tre giorni”.

“È la seconda fiera in tutta Europa nel settore delle moto, la prima al mondo nel settore custom, quindi rivendichiamo con orgoglio un fiore all’occhietto di Veronafiere” ha detto il presidente Federico Bricolo. “Non un salone tradizionale, ma una festa dei motociclisti che sanno di trovare in tutti i settori espositori che condividono la propria passione e che sono pronti a raccontare le proprie creazioni, novità, progetti, idee”.