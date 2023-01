È uno degli appuntamenti più attesi dagli automobilisti e allo stesso tempo sgradito a causa dei costi: la revisione dell’automobile è obbligatoria per legge e va effettuata secondo una serie di tempistiche ben determinate. Chi possiede un’auto lo sa bene e infatti cerca sempre di rispettare la fatidica scadenza della revisione per recarsi in officina e regolarizzare la posizione del veicolo. Infatti la revisione consente di avere sempre un mezzo che viaggia in strada sicuro sia per chi lo guida che per chi si trova in quel momento nelle vicinanze.

Insomma la revisione dell’auto è un passaggio obbligatorio e normalmente viene effettuata ogni due anni, anche perché i veicoli che si trovano a circolare sulle nostre strade devono chiaramente essere nelle condizioni ottimali che ne consentano una guida sicura da parte del conducente. Tuttavia qualcosa potrebbe cambiare e l’obbligo potrebbe diventare annuale in seguito a una proposta di legge.

Leggi anche:





Revisione auto, la proposta per effettuarala a cadenza annuale

La revisione auto consiste in un attento monitoraggio del mezzo in circolazione Il veicolo viene sottoposto a controlli che riguardano il funzionamento meccanico, con particolare riferimento ai freni, alle sospensioni, alle luci, alla frizione, alle emissioni di gas. Si tratta di una misura di tutela sociale, che si basa sul concetto di sicurezza.

Come scrive il portale Solomotori.it, tale proposta è approdata sul tavolo del governo britannico e quindi le cose per gli automobilisti italiani potrebbero rimanere inalterate. Tuttavia è sempre il caso di fare molta attenzione a questo tipo di novità: i firmatari della proposta hanno motivato il disegno di legge sostenendo che, anche a causa delle particolari condizioni climatiche della Gran Bretagna, i mezzi andrebbero incontro a usura più spesso di quanto non accada altrove, necessitando così controlli più ravvicinati. Non mancano, però, i sostenitori dell’idea, anche sul fronte green.

La proposta in Gran Bretagna è fortemente ostacolata dalle associazioni del settore automobilistico, scrive il portale, che l’hanno subito definita “pericolosa”, in un momento in cui le famiglie sono già costrette a tanti sacrifici. Non è detto, però, che alla fine l’idea sia destinata a naufragare. In Inghilterra le condizioni climatiche sono molto più dure e i veicoli sono soggetti a una maggiore usura.