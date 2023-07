Aria condizionata in macchina, occhio alle multe. Qualcuno dirà “Ecco, se ne sono inventata un’altra per spillarci quattrini…”. Fatto sta che l’ultima notizia sulla cara, adorata e a volte ‘necessaria’ aria fresca nella calura dell’estate non è di quelle buone. Come sottolinea FanPage “L’utilizzo dell’aria condizionata in auto durante l’estate può essere indispensabile, ma è importante fare attenzione e rispettare le norme del Codice della strada per evitare sanzioni salate…”.

Stiamo parlando di multe che vanno dalle 223 alle 444 euro, quindi non parliamo di bruscolini. Ma d’altra parte il codice della strada non ammette interpretazioni o giri di parole: è vietato tenere acceso il motore ad auto in ferma o in sosta, con l’aria condizionata accesa. Non lo sapevate? Beh, la legge risale addirittura al 2007 e nel corso degli anni è stata aggiornata e modificata a più riprese fino ad arrivare ai giorni nostri.

Quando si può usare l’aria condizionata senza correre rischi

La legge è la 157 del Codice della Strada e al comma 7-bis leggiamo: “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223,00 a euro 444,00“.

Insomma, se state guidando, se siete in movimento sognando di raggiungere al più presto la vostra meta estiva, non correte rischi: l’aria condizionata si può usare (magari non esagerate che se dai 20 gradi dell’abitacolo uscite ai 40 e più percepiti di questi giorni nello Stivale vi prende un ‘coccolone’, ndr).

E qualcuno già ha pagato dazio. A Como una persona al volante si è visto comminare una multa da 218 euro perché era a bordo carreggiata con motore e aria condizionata accesa mentre era al telefono. Se state pensando “Eh! Addirittura!” dovete conoscere la finalità della legge. Ebbene lo scopo è quello di ridurre l’inquinamento. L’accensione del motore, infatti, disperde nell’aria sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente. QUI TROVATE UN APPROFONDIMENTO PER conoscere la differenza tra FERMATA E SOSTA ed eventualmente contestare la sanzione.