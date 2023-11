Drammatico incidente, finisce nella scarpata dopo un volo di 60 metri: morta donna

Un terribile incidente nella serata di ieri martedì 21 novembre è costato la vita ad una donna di 72 anni. Il sinistro si è verificato nel territorio di Castiglione dei Pepoli, sull’Appennino bolognese. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Ancora da capire le cause, a quanto sembra però la 72enne avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finita nella scarpata dopo un volo di 60 metri. I soccorsi sono arrivati nel giro di poco, avvertiti sembra da un altro automobilista.

Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione Rocca di Badolo, che, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli, hanno recuperato il corpo della donna, residente nel pratese e originaria della provincia fiorentina. Sul posto erano presenti anche i SAF di Bologna, i Carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso.





Nella regione sono state 209 nel 2019, 190 nel 2021 e 225 nel 2022, con un incremento del 18,4 per cento in un anno. La media è di quasi 19 morti al mese. A Firenze si sono registrati lo scorso anno 2.476 incidenti sulle strade urbane, con 9 vittime, e 151 sulle extraurbane, dove è morta una persona.

La guida troppo veloce, si legge nel rapporto Istat, è il comportamento più sanzionato. Rappresenta infatti il 38,7 per cento del totale. Diminuiscono le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e per mancato uso del casco.

Rimane elevato invece il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto (cioè dei cellulari) e aumentano le sanzioni per guida sotto effetto di alcool e droghe. A livello nazionale quasi il 10 per cento e il 3 per cento degli incidenti rilevati da carabinieri e polizia stradale nel complesso è correlato ad alcol e droga, proporzioni in aumento rispetto al 2021 per lo stato di ebbrezza alla guida e in lieve diminuzione per la droga.