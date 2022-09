Auto prende fuoco, bimba di 4 anni muore. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 1 settembre, intorno alle 10 e 30. Una macchina con a bordo quattro persone si è ribaltata sulla A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia e Massa, all’altezza del viadotto 30. Secondo quanto ricostruito il veicolo dopo essersi ribaltato ha preso fuoco.

Con la piccola c’erano anche la mamma, il papà e la sorellina di 10 anni. Per la bimba di 4 anni non c’è stato nulla da fare. I suoi familiari sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio.





Il tamponamento, il boato e poi le fiamme altissime

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le pattuglie della Polizia Stradale e le unità dei Vigili del Fuoco oltre all’elisoccorso regionale Pegaso.

In base alla ricostruzione dell’incidente c’è stato un tamponamento tra due auto al km 122 dell’autostrada A12. Secondo le testimonianze si è sentito un boato e poi si sono sprigionate subito fiamme altissime. Nell’urto la bambina di 4 anni è stata sbalzata fuori dal finestrino.

La famiglia coinvolta nell’incidente è originaria del Marocco. Nell’altra automobile c’erano un uomo e una donna che pare non abbiano riportate ferite. Il tratto autostradale interessato è stato bloccato alla circolazione in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Successivamente la corsia sud è stata riaperta al traffico, mentre l’altra, quella in cui è avvenuto l’incidente, è rimasta chiusa.

