Terribile incidente stradale a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, avvenuto attorno alle 15,30 di oggi, giovedì 6 luglio, nel centro della città, precisamente in via Udine, la strada che porta verso Sappada. Il bilancio dell’incidente stradale è tragico: un bambino di due anni è morto assieme al papà e alla nonna.

Si è trattato di un investimento. Come ricostruiscono i quotidiani locali, una macchina ha travolto una famiglia di turisti che stava facendo una passeggiata, con nonni, genitori e due bambini, uno sul passeggino e l’altro su una biciclettina. La famiglia è stata travolta da una autovettura Audi con targa tedesca.

Una scena terribile, a cui hanno assistito molte persone, rimaste sotto choc. In quel momento, nella zona c’erano molte persone perché si stava celebrando un funerale. Dopo il terribile schianto dell’auto contro la famiglia. L’auto ha centrato in pieno la famiglia che stava tranquillamente passeggiando nel centro della cittadina e ha fatto una strage. Morti praticamente sul colpo il padre e la nonna.

Disperate le condizioni del bambino di due anni travolto dall’auto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati il Suem 118 con l’elicottero, l’auto medica di Pieve e l’ambulanza di Auronzo, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il bambino è stato portato all’ospedale San Martino di Belluno con l’eliambulanza ma non c’era più nulla da fare. Il piccolo è morto poco dopo a causa delle profonde ferite riportate nell’investimento.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la famiglia è stata travolta mentre percorreva la strada regionale 355. Al volante dell’Audi c’era una donna, anche lei rimasta ferita. Il bambino piccolo è stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale a Belluno, anche la madre è stata ricoverata. Il nonno del piccolo, che si trovava dietro la famiglia, è stato colto da malore.