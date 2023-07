Auto colpisce due ciclisti, uno muore l’altro gravissimo. Siamo a Garbagnate Milanese, qui le forza dell’ordine locali hanno arrestato un 32enne di origini romene. L’uomo è accusato di aver causato un terribile incidente e di aver ammazzato uno dei due ragazzi in sella alle loro bici. Ma andiamo con ordine per vedere cosa è successo. Tutto è iniziato quando è arrivata una chiamata d’urgenza ai Carabinieri di Garbagnate Milanese e a quelli della Stazione di Solaro e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho. Sono le 23 del 17 luglio 2023 e i carabinieri si recano subito sul posto per capire l’entità del danno.

L’incidente è localizzato in via Kennedy a Garbagnate ed è qui che i militari fanno una scoperta choc. Il 32enne alla guida di un furgone ha preso in pieno due ragazzi che stavano attraversando la strada sulle strisce in sella ad una bicicletta. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza giovanissimi. Hanno appena 15 anni ed abitano nella zone dell’incidente.

Tutti e due i minori vengono portati d’urgenza nei nosocomi più vicini. Il ragazzo viene portato all’ospedale “San Gerardo” di Monza e lei al “Niguarda” di Milano. La terribile notizia però arriva qualche istante dopo il ricovero: per il ragazzo non c’è niente fa fare e muore pochi istanti dopo essere arrivato nel nosocomio monzese.

Grave ma non così tragica invece la situazione della 15enne che risulta per il momento, ancora in prognosi riservata. A questo punto i Carabinieri decidono di fare tutte le operazioni di rito in casi come questi. Chiaramente viene interrogato l’uomo alla guida del furgone e fanno tutti i test di routine. I militari allora scoprono qualcosa di davvero insolito.

Sembra infatti che l’uomo alla guida del veicolo che ha investito e ferito questi due ragazzi, fosse positivo all’alcool test. Non solo, il 32enne di origine romene non era munito di patente di guida. Nessuno informazione sul furgone, non è stato confermato se fosse di sua proprietà. L’uomo è stato a quel punto arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore”. Il pubblico ministero ha quindi richiesto l’esame autoptico sul corpo della giovane vittima.

