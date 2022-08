“Cosa succede in autunno”. Bollette gas e luce alle stelle: perché i prezzi aumentano in Italia

Aumento delle bollette di luce e gas. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione non promettono per il meglio. Sarebbe stato previsto per i prossimi mesi, il rischio di una vera e propria ‘stangata’ che potrebbe colpire le tasche degli italiani e delle imprese. Il rincaro, si legge su La Repubblica, potrebbe iniziare a partire da questo autunno.

Aumento delle bollette di luce e gas in autunno, la situazione allarma anche l’Italia. Sembrano essere destinati a raddoppiaren i prezzi dell’energia in previsione dell’arrivo della stagione autunnale. E sarebbero già tanti i Paesi europei che stanno provando ad attutire il ‘duro colpo’.





Aumento delle bollette di luce e gas. Anche l’Italia a rischio ‘stangata’

Come si apprende su Il Sole24Ore, il prezzo del gas possa così arrivare anche a 347 dollari mentre Gazprom ha fatto sapere che i prezzi del gas in Europa potrebbero aumentare del 60% nel prossimo inverno, superando anche i 4mila dollari per mille metri cubi.

econdo Bloomberg citato dal Corriere della Sera, i prezzi dell’elettricità in Germania hanno sfiorato i 480 euro al megawattora per il prossimo anno, sei volte il livello del 2021 e il doppio rispetto a giugno. A rendere ancora più allarmante la situazione, il problema della siccità. Immediata conseguenza della alte temperature e della mancanza di acqua, anche un più alto consumo energetico.

E sulle pagine di TgSky24, si apprende che “a peggiorare ulteriormente il quadro arrivano anche i problemi dalla Francia”, ovvero che “il crollo della produzione di elettricità da nucleare – un terzo dei reattori del Paese è attualmente in manutenzione – spinge Parigi a cercare fornitori all’estero, aumentando ulteriormente la tensione sul mercato dell’energia”.

