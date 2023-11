Spunta l’audio di Giulia Cecchettin: “Ho paura, voglio sparire”. Il filmato esclusivo con la voce della ragazza, è stato pubblicato nella sera del 22 novembre 2023 sul tg di Rai 1 nell’edizione delle 22. Gli audio completi sono stati condivisi da Chi l’ha visto, ma è stato il Tg1 ad anticipare la presenza di questi audio con la voce della ragazza ammazzata a coltellate dall’ex Filippo Turetta. La ragazza in questi audio racconta che voleva sparire dalla vita del giovane ma che aveva timore che il ragazzo si sarebbe fatto del male.

“Vorrei sparire ma non posso. Ho paura che Filippo possa farsi del male”, racconta alle amiche Giulia Cecchettin. E ancora: “Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo. Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui. Però allo stesso tempo lui mi viene a dire che è super depresso, che ha smesso di mangiare, passa le giornate a guardare il soffitto, pensa solo ad ammazzarsi, vorrebbe morire”.





Spunta l’audio di Giulia Cecchettin: “Ho paura, voglio sparire”

Poi Giulia parla di ricatto emotivo e dice sempre alle amiche in questi audio condivisi in esclusiva dalla Rai: “​Non me le viene a dire per forza come ricatto però suonano molto come ricatto. Allo stesso tempo mi viene a dire che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo”.

E ancora: “Io vorrei non vederlo più, comincio a non sopportarlo più. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo. Mi sento in colpa, ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo. La ragazza in cuor suo sapeva benissimo che Filippo era capace di un gesto estremo.

"Non lo sopporto più, vorrei che sparisse ma lui mi dice pensa solo ad ammazzarsi…". La voce di Giulia Cecchettin, che 39 giorni prima di essere uccisa da Filippo #Turetta si confidava con le amiche. "Suona molto come ricatto".#chilhavisto→ https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/apJuh5NqLK — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

Un testimone avvisò il 112 di un violento litigio vicino casa di Giulia Cecchettin, ma il giorno dopo sulla denuncia di scomparsa si indicava #allontanamentovolontario. Fu lui ad avvisare il padre della ragazza di quello che aveva sentito.#chilhavisto→https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/mzMFVAe7Ah — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

La ragazza dice: “Non credo che lo farebbe perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicata però il rischio, soprattutto nella mia testa, c’è e il fatto che potrebbe essere colpa mia mi uccide come cosa. Non so veramente come comportarmi”, conlcude Giulia, che da lì a breve verrà ammazzata proprio da quel Filippo Turetta che lei stessa sospettava avrebbe fatto qualcosa di orribile.

