Una ceretta si è trasformata in una corsa all’ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo. Giovedì sera, 26 ottobre,, otto ragazze sono finite nel nosocomio lombardo a causa di una semplice ceretta. Come riporta il quotidiano Prima Treviglio, il fatto è accaduto all’interno di una struttura di viale XXIV maggio, dove c’è una comunità di recupero per ragazze disagiate. Ed è proprio nella struttura di recupero in cui ci trovano le giovani – una 15enne, due 16enni, due 17enni, una 18enne e una 26enne – che ieri sera, giovedì 26 ottobre, intorno alle 22 è scattato l’allarme.

A chiamare i soccorsi sono state proprio le ragazze che hanno iniziato a non sentirsi bene. Come riporta il quotidiano PrimaTreviglio, secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che una delle ospiti avesse intenzione di farsi una ceretta e avrebbe coinvolto le altre giovani che abitano all’interno della struttura di recupero per ragazze.

Treviglio, 8 ragazze ricoverate a causa di una ceretta

La ragazza ha quindi messo il pentolino della ceretta sul fuoco, che in poco tempo ha rilasciato delle esalazioni che hanno provocato problemi di respirazione. Dopo aver iniziato a sentire i primi fastidi e la difficoltà a respirare, una delle ragazze ha chiamato il 118 spiegando la situazione e chiedendo l’intervento dei paramedici. Sul posto sono state inviate due ambulanze della Croce rossa di Treviglio e della Croce bianca di Casirate in codice giallo.

Le otto ragazze, una 14enne, una 15enne, due 16enni, due 17enni, una 18enne e una 26enne sono state tutte trasportate in codice verde all’ospedale di Treviglio per accertamenti. Le ragazze sono state fortunate, perché le esalazioni della ceretta avrebbero potuto portare a conseguenze decisamente più pesanti.

Nel 2017, per esempio, una donna è stata ricoverata all’ospedale per aver dimenticato il pentolino della ceretta sul fornello e la cucina è andata a fuoco. Fortunatamente si è trattato di un incendio circoscritto che ha annerito le pareti della stanza e altri mobili e suppellettili senza tuttavia mettere a rischio lo stabile.