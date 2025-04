Giorno di grande dolore in Sicilia, ma anche in tutta l’Italia, per i funerali della 22enne Sara Campanella, celebrati lunedì 7 aprile. La studentessa universitaria è stata brutalmente uccisa il 31 marzo a Messina da un suo compagno di corso, Stefano Argentino, che non aveva mai accettato la scelta di lei di non volerlo come fidanzato.

Il giovane arrestato per l’omicidio di Sara Campanella pare che fosse diventato uno stalker della vittima da circa due anni. Poi pochi giorni fa il delitto, commesso a coltellate a Messina. Proprio mentre erano in corso i funerali della ragazza, è stata comunicata un’importante e commovente decisione.

Leggi anche: “Lasciami”. Sara Campanella, le ultime parole all’assassino e quel sms alle amiche





Sara Campanella uccisa a 22 anni: decisione commovente nel giorno dei suoi funerali

I funerali di Sara Campanella hanno avuto luogo nel suo paese di origine, Misilmeri (Palermo), all’interno della chiesa madre. Dopo l’ultimo saluto alla giovane vittima di femminicidio, la rettrice dell’università di Messina, Giovanna Spatari, ha voluto leggere la mail inviata dalla 22enne al professore che avrebbe dovuto aiutarla con la tesi di laurea.

Questa la mail integrale letta: “Gentile professore, sono Sara Campanella, una studentessa del terzo anno iscritta al suo corso. Purtroppo non ho potuto partecipare alla sua prima lezione, ma appena ne ho avuto l’opportunità sono rimasta molto colpita dalla sua capacità di trasmettere il sapere e l’amore per la materia. Per questo motivo, mi piacerebbe realizzare la tesi di laurea con la sua guida”. Avrebbe dovuto realizzare una tesi sperimentale in oncologia. Poi la stessa rettrice ha comunicato una decisione significativa.

Funerali Sara Campanella, a Misilmeri l'addio alla giovane vittima di femminicidio https://t.co/uTDySILXw0 — Sky tg24 (@SkyTG24) April 7, 2025

La rettrice dell’università di Messina ha confermato l’inizio dell’iter, utile a far ricevere a Sara una laurea alla memoria. La 22enne aveva dato gli esami e tra pochi mesi avrebbe coronato il suo sogno.