Terribile schianto tra più mezzi: muore una donna, 2 persone intrappolate tra le lamiere

Terribile incidente Ascoli, una donna di 92 anni ha perso la vita. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro avvenuto ieri mattina, 24 aprile, intorno alle 12.30. A quanto si apprende quattro sarebbero le macchine coinvolte. Teatro dell’incidente il raccordo autostradale dell’A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli mare all’altezza dello svincolo di Maltignano, per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture e quattro persone. I vigili ascolani hanno estratto dalle lamiere due persone che sono state subito prese in cura dal personale 118 intervenuto.



Le condizioni della donna, che all’inizio non sembravano essere gravi, nel pomeriggio sono precipitate: il quadro clinico è peggiorato fino al decesso. La morte della donna ha destato dolore nella provincia di Ascoli. Solo poche ore prima le strade italiane si erano macchiate di sangue. A Mezzano, trenta chilometri da Argenta nel Ravennate. Desire Baldi aveva trascorso il compleanno in compagnia degli amici, ma lungo il tragitto di ritorno verso casa la 19enne era andata incontro alla morte.





Ascoli è solo l’ultimo teatro di una lunga serie di incidenti



Desire Baldi, diciannove anni compiuti il 21 aprile, era a bordo della macchina con quattro amici. Un impatto troppo violento, Desire Baldi finisce per sbalzare fuori dall’abitacolo del mezzo, finendo sotto l’automobile, che l’ha schiacciata. Lanciato l’allarme, l’intervento dei sanitari è stato immediato ma purtroppo per la 19enne nessuna speranza.



Sul posto, oltre agli operatori dell’emergenza sanitaria, anche i carabinieri della Compagnia di Ravenna e i vigili del fuoco di Cervia. Estenuanti le operazioni per estrarre il corpo di Desire dalle lamiere del veicolo. Due giorni prima dell’incidente di Ascoli a perde la vita era stata Noemi Ficara è morta a soli 25 anni, dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale che non le ha lasciato alcuno scampo.



La vittima era deceduta sul colpo, in seguito ad uno schianto violentissimo sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia. Era proprio lei a guidare la macchina, una Toyota Yaris, che si era ribaltata più volte e si era scontrata contro un guardrail, causando la sua scomparsa.

L’auto si ribalta più volte, Noemi muore sul colpo a 25 anni. Grave la cugina