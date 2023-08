Pessime notizie sul fronte meteo in Italia nel mese più importante dell’estate. Infatti, una tempesta sta per colpire la nostra nazione e saranno diversi i territori che saranno interessati dall’evento atmosferico. Si chiama Patricia e sono state fornite le prime indicazioni su cosa provocherà e soprattutto dove avrà i maggiori effetti. A rivelare tutte le informazioni è stato il sito 3bmeteo, sempre molto preciso nelle sue previsioni.

Parlando dunque del meteo in Italia, questa tempesta Patricia sfodererà tutta la sua potenza in questi giorni e ci sono delle regioni che subiranno pesantemente le sue conseguenze. E stavolta parliamo di diverse aree, che vanno dal Nord al Centro fino ad arrivare al Meridione. A parlarne è stato l’esperto Edoardo Ferrara: preannunciati gli arrivi di forti raffiche di vento, rovesci e temporali forti con possibili grandinate.

Leggi anche: Violentissima bomba d’acqua sulla città, alberi caduti e traffico in tilt. Vigili del fuoco al lavoro





Meteo Italia, tempesta Patricia in arrivo: dove colpirà

Innanzitutto, entrando nel dettaglio sulle previsioni meteo per l’Italia, si sa che la tempesta Patricia, che segue il passaggio di Circe, centrerà la Lombardia, il nord-est e il levante ligure. A partire da venerdì 4 agosto, saranno coinvolte anche le regioni del Centro, in particolare Toscana orientale, Umbria e Marche. Tra venerdì e sabato poi anche il Lazio e l’Abruzzo. Poi l’incubo maltempo si sposterà fino alle zone del Sud.

In virtù di questa tempesta, che come detto causerà anche grandinate e sicuramente disagi per il vento, ci saranno delle significative variazioni anche per quanto concerne le temperature. Nel prossimo fine settimana non dovremmo andare oltre i 28-30 gradi. Da lunedì 7 agosto ci sarà un altro cambiamento meteorologico, che però è completamente diverso rispetto a quanto vi abbiamo riferito in questo articolo.

Le temperature si rialzeranno dalla prossima settimana, ma prima di questo bisognerà fare i conti con questa tempesta che ha già provocato problemi in Francia. Nel territorio transalpino, precisamente in Bretagna, ci sono state onde alte che hanno spaventato tantissima gente.