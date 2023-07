Era in vacanza in Brasile Matteo Chieu di Tolmezzo, era andato per incontrare i parenti della mamma Denise Farias, originaria di Salinópolis, nello stato di Pará. La vacanza dei sogni nel paese più allegro del mondo. Una vacanza che si è trasformata in tragedia. All’improvviso Matteo ha iniziato ad accusare sintomi simil influenzali: dolori ovunque e febbre alta. La situazione è peggiorata rapidamente e da lì la decisione di portarlo in ospedale dove è stato sottoposto ad una serie di cure alle quali non ha risposto morendo il giorno dopo.

Prima della partenza, il ragazzo, riporta il Messaggero Veneto, aveva appena finito la prima superiore al liceo scientifico Paschini della città carnica. Aveva frequentato le medie al Centro Salesiano “Don Bosco” di Tolmezzo dalle quali era stato promosso a pieni voti. Così lo ricorda Eros Dal Cin, preside delle scuole medie, e suo ex insegnante di educazione fisica.





“Ho davvero il cuore in frantumi – racconta -. Matteo era un ragazzo bravo, educato, amico di tutti. Un giovane con tanti interessi, che amava il nuoto e la piscina. Era una mente brillante e curiosa”. Ad uccidere Matteo è stata la puntura di una zanzara. La dinamica della morte di Matteo Chieu non è ancora chiara. È stato confermato solo il suo ricovero in ospedale dopo la puntura dell’insetto.

Sul suo profilo Facebook, la madre ha informato che la veglia funebre di Matteo si svolgerà tra le 10:00 e le 16:00 (ora locale) domani, poi il corpo sarà cremato. “Apprezziamo – ha aggiunto – tutte le preghiere e i messaggi di amore e affetto in questo momento molto doloroso per tutti noi che abbiamo conosciuto questo angelo molto speciale”.

Non si tratta di una caso così insolito. Dengue, febbre gialla, febbre del Nilo occidentale, chikungunya, zika e filariosi, fino ad arrivare alla ‘big killer’ malaria: la lista delle malattie trasmesse dalle zanzare è lunga, così come quella delle loro vittime, con 725 mila morti l’anno.