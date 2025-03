Un nuovo caso giudiziario scuote il mondo della cronaca italiana. Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e il suo ex compagno Davide Lacerenza, titolare del noto locale milanese Gintoneria, sono stati arrestati questa mattina, martedì 4 marzo, dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato dall’Ansa, i due, insieme a un terzo complice, Davide Ariganello, sarebbero coinvolti in un giro illecito di droga e prostituzione.

L’inchiesta, condotta dalla pm Francesca Crupi sotto il coordinamento della procuratrice aggiunta Bruna Albertini, ha portato alla luce un presunto schema criminale operante all’interno del lussuoso locale Gintoneria di via Napo Torriani, a Milano. Oltre alla somministrazione di bevande di pregio e piatti gourmet, il locale sarebbe stato teatro di un mercato illecito che prevedeva la fornitura di sostanze stupefacenti e l’organizzazione di incontri a pagamento con escort per i clienti più facoltosi. Dalle indagini emerge che i profitti derivanti da queste attività sarebbero stati successivamente riciclati all’interno dell’attività commerciale, aumentando così i guadagni dell’esercizio.

Stefania Nobile arrestata: cosa ha fatto

Il gip Alessandra Di Fazio ha disposto gli arresti domiciliari per Stefania Nobile, Davide Lacerenza e Davide Ariganello, contestando loro diversi reati, tra cui: autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, la Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro la Gintoneria, ponendo fine, almeno per il momento, alle attività del locale.

Stefania Nobile, già nota alle cronache per il coinvolgimento nelle truffe televisive orchestrate insieme alla madre Wanna Marchi negli anni ’90 e 2000, torna nuovamente nell’occhio del ciclone giudiziario. Dopo aver scontato una condanna per truffa, sembrava essersi lasciata alle spalle il passato giudiziario, ma le nuove accuse rischiano di riportarla al centro di un altro clamoroso caso.

Le indagini proseguiranno per far luce su eventuali ulteriori responsabilità e sul giro d’affari generato da queste attività illecite. Il caso ha già suscitato grande scalpore nell’opinione pubblica e non si esclude che emergano nuovi sviluppi nelle prossime settimane.