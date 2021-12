Schianto sulla statale, Arianna muore a 26 anni. Gravi il compagno e la figlia di 5 mesi

Un’altra tragedia stradale ha causato la morte di una giovane mamma. Arianna Avallone aveva infatti appena 26 anni ed è la vittima di un terribile incidente, che l’ha fatta morire praticamente sul colpo. A bordo della sua autovettura erano presenti anche il compagno e la figlia di soli cinque mesi. Questi ultimi due sono rimasti feriti in maniera molto grave. Dopo essere stati soccorsi sul posto, il papà e la bimba sono stati immediatamente trasferiti d’urgenza in ospedale in codice rosso, il più serio.

Arianna Avallone invece non ha potuto fare niente per salvarsi. Per cause che dovranno essere accertate dalle autorità competenti, ha infatti perso il controllo della macchina ed è finita in un canale di scolo. Stando a quanto è stato appurato, la 26enne è stata scaraventata fuori dal veicolo, infatti il suo cadavere è stato ritrovato in strada nelle vicinanze del mezzo. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, per lei non c’era nulla da fare se non constatare l’ormai avvenuto decesso. Distrutta dal dolore dunque una famiglia.

L’incidente che si è portato via per sempre la povera Arianna Avallone è avvenuto nella giornata di mercoledì primo dicembre in Puglia, precisamente a San Marco in Lamis (Foggia). La ragazza era originaria di un altro paese foggiano, San Severo, ma viveva con il suo partner in Campania, nella città di Pozzuoli. Il compagno rimasto ferito nell’impatto è il proprietario di un bar noto a Bacoli. Ed è stato praticamente lui, grazie al suo enorme coraggio e alla sua determinazione, a salvare la sua bambina.





Il partner di Arianna Avallone è riuscito ad avere un minimo di lucidità, nonostante le sue condizioni di salute fossero tutt’altro che buone. Ha avuto la forza di abbandonare la vettura e di salvarsi assieme alla piccola di cinque mesi. L’accaduto si è registrato sulla statale 272 e pare che i tre stessero raggiungendo l’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’. Tutti e tre avevano deciso di passare qualche giornata di relax per visitare la famiglia della donna. Mai avrebbero immaginato che sarebbe finita così.

Nelle ultime ore un altro dramma si è materializzato anche sull’autostrada A22. A perdere la vita è stata una donna di 30 anni, che è deceduta nelle vicinanze di Mattarello, una frazione situata in provincia di Trento. L’incidente è stato devastante, infatti l’auto guidata dalla giovane è andata completamente distrutta in seguito allo schianto. Per lei non c’è stato niente da fare e vano si è rivelato anche l’intervento del 118.