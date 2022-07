Aria condizionate, multe fino a 444 euro. Settimane in cui il caldo sembra non dare tregua per la forte influenza dell’anticiclone africano che sta ancora caratterizzando l’Italia. E mentre le temperature sfiorano picchi molto alti, c’è chi farebbe strauso dell’aria condizionata per tenere lontano il caldo correndo il rischio di andare incontro a multe salate.

Aria condizionata, scatta la multa. Una norma del 2007 poi modificata nel 2010 con un aggiornamento dell’aprile 2022 porrebbe lo scopo di limitare l’inquinamento. Per questo quando il motore è acceso e l’auto è in ferma o in sosta, l’aria condizionata amdrebbe spenta. In caso contrario il rischio è quello di incappare in una multa salata di 444 euro.





Aria condizionata, scatta la multa anche fino a 444 euro

No dunque all’uso dell’aria condizionata con motore ad auto ferma o in sosta. Si, invece, quando il mezzo è in marcia. Un gesto che aiuterebbe l’ambiente. Queste le indicazioni contenute nella norma introdotta nel 2007 per tutelare l’ambiente. Di rimando il rischio è quello della multa dai 233 euro a un massimo di 444 euro.

E facendo riferimento alla normativa, è sempre bene riportare cosa si intende per sosta proprio per compredere quali sono o meno i casi contemplati dalla normativa e come: “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”.

Diverso dunque dall’arresto o interruzione della marcia dovute al traffico e dalla fermata ovvero codice “temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”.

