Arezzo, dà fuoco alla compagna mentre dorme, 38enne arrestato. L’ennesima storia di violenza giunge dal cuore della Toscana dove dopo l’ennesima lite tra un uomo e la sua compagna si è sfiorata la tragedia. I fatti risalgono a domenica 11 settembre. La coppia ha avuto una discussione, poi la donna è andata a dormire.

A quel punto il 38enne di origini cubane ha cosparso il corpo della fidanzata di liquido infiammabile e le ha dato fuoco. È stato lo stesso compagno poi a spegnere le fiamme, forse dopo essersi reso conto del folle gesto. A chiamare i soccorsi, in ogni caso, non è stato lui ma la figlia della donna che ha allertato il 118.





Il 38enne ha spento le fiamme, la donna è riuscita a mettersi in salvo

Fortunatamente la donna è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite gravi. Appena chiamato il personale del 118 ha avvertito le forze dell’ordine. Sul luogo del tentato femminicidio sono infatti giunti il personale sanitario e gli agenti della squadra volante della Questura di Arezzo.

La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dove le sono stati dati dieci giorni di prognosi. Le sono state riscontrate ustioni alla spalla e ad un orecchio. Dopodiché è stata dimessa.

La polizia ha quindi arrestato l’uomo che si trovava sottoposto alla misura di affidamento in prova al servizio sociale alternativa al carcere. Per spiegare il suo gesto il 38enne ha dichiarato di aver voluto fare uno scherzo alla compagna. “A seguito di una lite e per cause in corso di accertamento – si legge nel comunicato della questura – ha compiuto tale gesto in piena notte ed ha subito dopo provveduto allo spegnimento delle fiamme propagatesi, riconducendo quanto poco prima commesso ad un banale scherzo”.

“Cosa ha fatto prima di ucciderla”. Alessandra Matteuzzi, fatti terribili prima dell’omicidio: il racconto choc della cugina