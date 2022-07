Choc in vacanza, papà eroe salva il figlio 14enne dalle onde ma perde la vita

Salvo il figlio, la tragedia sotto gli occhi della compagna. Papà eroe si tuffa prontamente in acqua per trarre in salvo la vita del figlio di appena 14 anni a rischio annegamento. Il 51enne, però, non riemerge e resta disperso nelle acque del Lago di Garda a Limone. In quel punto, infatti, la profondità procede ben oltre i 100 metri.

Aran Chada disperso nelle acque del Lago di Garda dopo aver salvato la vita al figlio. La famiglia stava trascorrendo le vacanze sul lago di Garda per festeggiare i 51 anni di Aran. Insieme alla compagna Holly Mosley, di 39 anni, al figlio e alla figlia di sette anni.





Aran Chada disperso nelle acque del Lago di Garda: “Eroe britannico”

Avevano deciso di noleggiare una barca a circa 500 metri dalla riva, riferisce Antonello Ragadale, comandante della guardia costiera. Poi le urla della Mosley. L’uomo di 51 anni, direttore di vendite britannico, si è tuffato in acqua per salvare il figlio ma non è riuscito più a respirare venendo dunque risucchiato fin giù in profondità.

Un dramma davanti al quale compagna ha assistito impotente. “Era un eroe e temiamo che sia annegato, ma stiamo facendo tutto il possibile per trovare il suo corpo”, riferisce il comandante. Aran Chada al momento risulta ancora disperso.

“Faceva molto caldo ma l’acqua era di dieci gradi più fredda…è possibile che abbia avuto un attacco a causa dello shock termico”, riferisce al Sunday Times il comandante di guardia costiera. Si resta in attesa di aggiornamenti sulla drammatica vicenda.

