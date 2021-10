Un terribile incidente stradale è costato la vita alla 20enne Cristina Andersson. Per cause ancora da accertare la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muro. È successo ad Aprilia nella tarda serata di domenica 3 ottobre. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Secondo le informazioni apprese la ragazza era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada a poca distanza dall’imbocco di via Pontina. Uscita di strada la macchina si è schiantata contro una recinzione, ribaltandosi.



Un impatto violento, che non ha purtroppo lasciato scampo a Cristina Andersson. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato nel giro di pochissimo tempo il personale sanitario in ambulanza, purtroppo la ragazza era già morta e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno lasciato scampo.



Per estrarre il corpo di Cristina Andersoon alle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato sul posto. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli, sarebbe dunque autonomo. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio. Tantissimi i messaggi arrivati sulla sua pagina social.







“Esattamente non saprei cosa scrivere… ci sei sempre stata in momenti a me bruttissimi, mi hai aiutata e sostenuta – scrive un’amica di Cristina Andersson -. Insieme ne abbiamo passate tante ma sempre insieme le abbiamo superate tutte. L’idea che tu non sia più qui con noi mi addolora e sciocca nello stesso momento. Avevamo intrapreso 2 strade diverse ma nullo stesso tempo consapevoli del nostro bene”.



E ancora: “Piccolo angelo ora devi continuare a brillare come facevi ogni giorno della tua vita. Sarai per sempre con noi… Cristina Andersson”. E ancora: “Riposa in pace dolce Cristina rimarrai sempre nei nostri nn posso ancora crederci ”. Oggi i funerali presso la chiesa di San Michele a partire dalle ore 15.