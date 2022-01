Pulmino pieno di turisti precipita nel torrente, un morto e feriti. Carabinieri e 118 sul posto

Aosta, il pulmino di turisti precipita nel torrente. La vicenda è accaduta vicino all’abitato di Champoluc (Aosta), quando l’autista, a causa di un malore, ha del tutto perso il controllo del mezzo. Purtroppo per Roberto Arrigoni, 61 anni, originario di Saint-Vincent, nulla da fare. Le cause del malore quindi del decesso vanno ancora accertate.

L’ipotesi resta quella di un malore improvviso che pare abbia fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. L’uomo si sarebbe sentito male poco prima di uscire di strada all’altezza del ponte che attraversa il corso d’acqua, lungo la regionale 45 della val d’Ayas. Roberto è l’unica vittima.

“Io – racconta uno dei soccorritori arrivati in un secondo momento – ho dato una mano con il massaggio cardiaco, a tirare via il conducente dal greto del torrente. L’abbiamo portato sul piano della strada dove abbiamo continuato a massaggiarlo. Si erano radunate molte persone”.





Il racconto prosegue: “A un certo punto sono arrivati due turisti, dottori rianimatori: hanno verificato le sue condizioni e hanno fermato tutto. Erano più di dieci minuti che stavamo tentando di rianimarlo e non c’era stato alcun segno che il suo cuore potesse tornare a battere”. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e una guida del Soccorso alpino valdostano.

“Era in rue Dondeynaz, appena prima della piazza di Champoluc. Il furgoncino ha attraversato tutta la carreggiata, poi ha divelto le protezioni ed è finito in acqua nel torrente Avencon”, spiega il sindaco di Ayas, Alex Brunod. Riguardo i tre passeggeri messi in salvo si apprende che si tratta di una coppia di 75 e 77 anni e una donna di 67. La coppia è stata trasferita all’ospedale Parini di Aosta e versa in condizioni non gravi. La donna ha riportato traumi in fase di accertamento.