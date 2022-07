Tragedia durante la movida. La vicenda è avvenuta ad Anzio, vicino Roma, proprio nel bel mezzo della movida serale che anima il lungomare e viene diffusa da Il Mesaggero. A essere stato colpito all’addome a coltellate un ragazzo di appena 26 anni. Scattate le indagini del commissariato di Polizia.

Ragazzo di 26 anni muore accoltellato nel cuore della notte. Da quanto si apprende pare che tutto abbia avuto inizio da una lite scoppiata intorno alle 2 di notte in un locale e poi proseguita anche in strada sotto gli occhi di migliaia di giovani lungo la riviera di Anzio.





Ragazzo di 26 anni morto accoltellato nel cuore della movida estiva

Il ragazzo è stato violentemente colpito all’addome con un coltello cadendo sull’asfalto in una pozza di sangue sotto lo sguardo increduli di tanti giovani che come lui stavano trascorrendo la serata nella movida estiva. Immediati i soccorsi in zona Mallozzi Ponente ma le condizioni di salute del ragazzo di 26 anni sono apparse da subito gravi.

Immediata la corsa verso l’ospedale di Anzio per trarre in salvo la sua vita. Il cuore del ragazzo purtroppo ha smesso di battere pochi minuti dopo l’arrivo presso la struttura ospedaliera. Al contempo è caccia all’uomo. Infatti, l’omicida pare sia riuscito a darsi alla fuga.

Aperto dunque il fascicolo di indagine da parte del commissariato di polizia di Anzio e della squadra mobile di Roma che stanno procedendo nel raccogliere quante più testimonianze possibili di numerosi amici e testimoni, preziose al fine di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire all’identità del responsabile.

