Un semplice desiderio di preparare un pasto a base di pesce per sé e suo figlio ha portato una donna di 84 anni di Biella a compiere un gesto disperato. Con solo 20 euro nel portafogli, l’anziana ha preso una scatoletta di tonno e l’ha nascosta nel cappotto prima di uscire dal supermercato senza pagarla. Tuttavia, il suo gesto non è passato inosservato: gli addetti alla vendita dell’Eurospin hanno immediatamente avvisato i carabinieri del furto.

L’appuntato Raffaele Pagani, la cui caserma si trova proprio di fronte al supermercato, è intervenuto in pochi minuti. Una volta individuata la donna, però, ha deciso di non procedere con la denuncia, ma di compiere un atto di generosità: ha pagato di tasca propria i 4,25 euro del prodotto, un gesto che ha lasciato l’anziana in lacrime di gratitudine.

Anziana ruba tonno all’Eurospin: carabiniere le evita la denuncia

La donna ha raccontato al carabiniere di avere solo 20 euro per la spesa e l’importo dello scontrino confermava la sua dichiarazione. Il tonno era di troppo rispetto al suo budget. “Volevo mandarla via al più presto e toglierla da quella situazione di imbarazzo“, ha dichiarato l’appuntato 40enne al Corriere Torino.

“Avremmo potuto restituire quel vasetto e non sarebbe successo nulla, il direttore non l’avrebbe denunciata comunque. Io invece ho fotografato il codice a barre e sono andato alla cassa”, ha spiegato. Un piccolo gesto che ha permesso all’anziana di tornare a casa con il necessario per cucinare un piatto di pasta al tonno e che, nel frattempo, ha commosso il web, diventando virale sui social.