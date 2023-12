Una terribile tragedia ha scosso una comunità. Uno studente universitario di 25 anni si è suicidato poche ore prima della sua laurea. Nella mattinata di giovedì 7 dicembre era in programma infatti la discussione della sua tesi, ma improvvisamente ha preso questa decisione estrema lasciando sotto choc parenti e amici. Un dolore infinito per tutti coloro che gli volevano bene. Ma Antonio nascondeva qualche malessere e non ce l’ha fatta ad andare avanti.

Un dramma assurdo quello che si è consumato nelle scorse ore, in particolare nella notte tra il 6 e 7 dicembre quando erano circa le ore 2. Lo studente universitario si è quindi suicidato prima della laurea con un gesto estremo che gli ha causato la perdita della sua vita. L’allarme era stato lanciato dalla sua famiglia, che aveva trovato e letto un biglietto di addio del 25enne. Quando lo hanno ritrovato era ormai troppo tardi.

Antonio, studente universitario di 25 anni, si è suicidato prima della laurea

Come riportato dai siti locali, Antonio Della Peruta, studente universitario 25enne, si è dunque suicidato a poche ore dalla sua laurea gettandosi nel vuoto dai Ponti della Valle, vicino l’acquedotto carolino, a Valle di Maddaloni (Caserta). Avrebbe raggiunto il posto dove si è poi tolto la vita guidando la sua automobile, poi ha scelto uno degli archi per uccidersi. Si indaga per cercare di capire quale sia l’origine di questo gesto insano.

Come riferito, sul luogo del ritrovamento del cadavere si sono recati i carabinieri della compagnia di Maddaloni, con il capitano Raffaele Di Donato. Il padre e la madre avevano sperato di poter rintracciare il figlio prima del suicidio, ma ormai la tragedia si era già consumata. Saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza a far capire la dinamica dell’accaduto. Sono stati due passanti a notare il corpo.

Quindi, nel biglietto di addio ai genitori Antonio avrebbe scritto le motivazioni del suo suicidio, ma al momento non sono stati rivelati i particolari. Nei prossimi giorni si potrà certamente scoprire qualcosa in più, ma ora resta l’enorme dolore per questa famiglia, pronta a festeggiare il figlio e ora invece costretta a salutarlo per sempre.