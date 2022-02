“Hai lottato come un leone”. Antonio muore a 39 anni: fatale una grave malattia. Lascia due figlie

Dolore indicibile per la morte del povero Antonio Pisani. Aveva 39 anni e ancora davanti a sé una vita intera da vivere con la sua compagna e le adorate due figlie, ma il destino si è messo contro di lui. Infatti, nonostante abbia combattuto con tenacia, la grave malattia che lo aveva colpito molto tempo fa non gli ha dato scampo e lo ha quindi ucciso. E tutti quando hanno saputo della terribile notizia sono rimasti sbalorditi e distrutti da una perdita, che è stata davvero uno choc.

Antonio Pisani era molto conosciuto anche sui social network, infatti era stato colui che aveva fatto nascere la pagina di Facebook, che si chiama ‘Cena sul Lungomare quando tutto sarà finito’. Ovviamente, aveva deciso di dare vita a questa iniziativa per mettersi alle spalle il difficile momento legato alla pandemia da coronavirus. Inoltre, aveva permesso di fare delle donazioni all’ospedale della sua zona. E in tanti avevano raccolto il suo invito e adesso lo stanno piangendo in maniera sincera.

Lo sfortunato Antonio Pisani è stato omaggiato anche dal comune di Maiori, in provincia di Salerno: “Lasci questa vita troppo presto, caro Antonio. Non ci sono parole per consolare i tuoi affetti ma ci saranno i sorrisi delle tue bimbe a dargli grande forza. Ci stringiamo nel dolore delle famiglie Pisani e Della Pietra per la scomparsa del loro figlio, un figlio di tutta Maiori”. Nonostante avesse lottato “come un leone”, come molti hanno detto, contro questo brutto male, il cuore ha smesso di battere ed è morto nella giornata dell’8 febbraio.





L’ultimo saluto ad Antonio Pisani, quindi i suoi funerali, si sono svolti nella giornata di mercoledì 9 febbraio alle ore 10 alla chiesa dell’Annunziata. Era un imprenditore. Amici e parenti si sono presentati nel luogo di culto per commemorarlo e dirgli addio. Un dolore davvero immenso per la sua famiglia e soprattutto per la sua compagna Donatella, costretta ad andare avanti senza la sua imprescindibile presenza. E le figlie non avranno l’opportunità di crescere con un padre al loro fianco.

