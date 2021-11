“Quanto dolore…”. Antonietta muore a 26 anni, solo due mesi fa aveva perso la figlia appena nata

Un lutto atroce ha sconvolto l’intera provincia salernitana. Precisamente Montano Antilia ed Ascea, sono questi i due paesi che di più stanno affrontando il dolore per la perdita di due persone. Antonietta Delli Santi aveva 26 anni ed è morta a causa del Covid dopo mesi di agonia e dopo aver partorito la sua seconda figlia nata prematura a sole 24 settimane. La piccola era morta solo a settembre scorso ed ora anche la madre. Antonietta, era di Montano Antilia ma viveva ad Ascea.

La positività al Covid fu riscontrata nel mese di agosto mentre era in attesa della sua seconda bimba. a Antonietta Delli Santi le era stato consigliato di non vaccinarsi, proprio a causa della sua situazione, ma a causa dell’infezione virale, a sole 24 settimane, prematuramente nacque dopo ferragosto la piccola Sharon, all’ospedale di Vallo della Lucania (Salerno) da dove fu immediatamente trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Federico II di Napoli. Per lei tuttavia non c’è stato nulla da fare e il 9 settembre Sharon si è spenta nel nosocomio.

Antonietta Delli Santi, morta a 26 anni

Ora però l’ulteriore tragedia che colpisce la famiglia: a due mesi da Sharon, anche mamma Antonietta non c’è l’ha fatta. Sempre per colpa del maledetto Covid, la 26enne si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell’Azienda ospedaliera ‘Federico II’ di Napoli. Antonietta Delli Santi si era addirittura negativizzata, tuttavia i suoi polmoni erano rimasti gravemente segnati dal Covid e non ce l’hanno fatta.





Antonietta Delli Santi, consigliata senza dubbio, aveva deciso di non vaccinarsi. A dire la sua il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli che all’Ansa afferma: “È una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. In questo momento il nostro sentimento comune é di assoluto dolore ed amarezza”.

Antonietta Delli Santi si era trasferita da Montano ad Ascea per motivi lavorativi. Da qualche tempo, infatti, gestiva una pizzeria insieme al proprio compagno ecco perché era molto conosciuta anche ad Ascea. Una perdita enorme per un’intera comunità che in queste ore piange la perdita di due anime, madre e figlia. Il cordoglio si stringe intorno alla loro famiglia.