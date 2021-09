Si è spento su quel campo da calcio che tanto amava Antonello Campus. Si è spento sotto gli occhi dei suoi ragazzi sul campo dell’Usinese, squadra del piccolo paese di Usini nella provincia di Sassari. Erano da poco passate le 20 quando Campus, tecnico della formazione juniores, è stato colpito da un malore che è risultato fatale. All’improvviso, mentre l’allenamento era quasi finito, si è accasciato in campo ed è stato subito soccorso, prima dai presenti e poi dal 118 arrivato tempestivamente.

Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha fatto immediatamente il giro dell’isola. Antonello era conosciuto in tutta la Sardegna. Dolorose le parole scritte sui social dalla sua società. “Antonello Campus ama il calcio. Coi Suoi ragazzi anche ieri ha preparato al meglio la seduta, meticoloso e appassionato come sempre. Si è accasciato in campo, a fine allenamento, e non si è più ripreso. Il Suo campo, quello che lo ha visto protagonista come calciatore prima e come dirigente poi, proseguendo il percorso nelle vesti di allenatore”.

E ancora: “Lascia la moglie, Federico e tanti altri figli, compresi quelli che anche ieri hanno assecondato e condiviso la passione di una vita, la passione per il calcio. Buon viaggio Mister Antonello. Usini piange il tuo addio, Usini piange il peggiore degli abbandoni”. Tanti, ancora, i messaggi arrivati per ricordare Antonello Campus.





“La Società Lanteri dal Presidente il Direttivo i Tecnici e gli Atleti, ancora increduli esprimono il loro cordoglio all’ Usinese Calcio e si stringono in un affettuoso abbraccio ai familiari di Mister Campus, venuto a mancare improvvisamente. Fai buon viaggio Mister Antonello Campus e che la terra ti sia lieve”.

E ancora: “ Il presidente Emanuele Fresi, il Consiglio Direttivo e tutti gli associati dell’Associazione Italiana Arbitri Sezione AIA Sassari “Carlo Usai” sono vicini alla famiglia Campus e alla società Usinese Calcio per la prematura scomparsa del loro amato mister Antonello Campus. Gli arbitri di #Sassari si uniscono al dolore della famiglia e porgono sentite condoglianze”.