Lo schianto, la tragedia e infine il dolore. Siamo a Roma, dove durante la giornata del 19 dicembre, due ragazze hanno perso la vita in un terribile incidente. Si chiamavano Antonella e Lorena Flores Chevez, di 23 e 19 anni. Le due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via Cilicia, in direzione san Giovanni. Lo schianto è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.30 del mattino, all’altezza del civico 53.

Qui, la sorella più grande, Antonella, alla guida di Peugeot 307, ha perso, per cause ancora da accertare, il controllo dell’auto, finendo contro un albero a bordo strada. Immediato l’intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatare la morte delle giovani sorelle Antonella e Lorena. Sul posto numerose pattuglie della polizia locale, con le indagini affidate al VI gruppo Torri. La strada è rimasta chiusa fino alle 11.30.

Tutta da accertare la dinamica dell’incidente. Da capire soprattutto cosa ha causato la perdita di controllo dell’auto. Antonella e Lorena erano nate a Roma ed avevano origini sudamericane. Lo sgomento nel vedere la felicità delle sorelle Chevez solo qualche ora prima del disastro.





Sui loro profili social di Antonella e Lorena sono ancora visibili le storie instagram che le mostrano sorridenti e felici, a brindare in una bella serata in un locale all’Eur. Oltretutto, con molta probabilità, nel momento dell’incidente stavano facendo il loro ritorno a casa. Sul profilo Facebook del papà delle vittime, un conduttore boliviano, tanti i messaggi di cordoglio per la perdita delle due giovanissime figlie.

Con una forza estrema, è stato lui stesso, con un post, ad annunciare la morte delle due “divine figlie”. “La famiglia Flores-Chevez è in lutto – ha scritto il giornalista – hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores Chevez. Riposino in pace… le mie figlie divine”.