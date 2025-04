Un’ondata di sdegno politico e istituzionale ha travolto Antonio Pappalardo, attuale direttore ad interim della Giustizia minorile per l’Emilia-Romagna e le Marche, dopo la pubblicazione di una serie di post shock su Telegram contro Papa Francesco. Sulla sua pagina personale, dal nome “Logos e Libertas” e seguita da circa sessanta persone, Pappalardo ha condiviso messaggi che negano la legittimità del Pontefice, definendolo “antipapa” e arrivando a commentare la sua morte — erroneamente annunciata — con parole di scherno: “Per la prima volta una Pasqua senza benedizione urbi et orbi: AntiPapa fino alla fine!”. I contenuti condivisi, molti dei quali provenienti dal sito “Codice Ratzinger”, sembrano tratti dal controverso libro di Andrea Cionci che contesta l’elezione del Papa attuale.

Ma le esternazioni non si sono fermate qui. Pappalardo ha utilizzato anche LinkedIn, piattaforma generalmente impiegata per scopi professionali, per attacchi di natura politica e ideologica contro l’Unione europea e la Nato. Nel suo profilo, visibile a chiunque, si legge: “La bandiera europea è simbolo di guerra. Gli Italiani per la pace scendono in piazza col Tricolore. Fuori dalla Ue e dalla Nato!”, accompagnato da un’immagine che chiede esplicitamente lo scioglimento dell’Unione europea. Tra i post compaiono anche posizioni no vax e messaggi contro i migranti, tutti elementi che compongono un mosaico ideologico riconducibile a posizioni sovraniste e spesso di estrema destra.





Papa Francesco, bufera sulle parole di Antonio Pappalardo

Il caso ha generato grande preoccupazione anche per il ruolo operativo che Pappalardo ricopre. È infatti responsabile, nella città di Bologna, dei servizi sociali per minori, del carcere minorile del Pratello, del centro di prima accoglienza e delle comunità educative, che accolgono in larga parte giovani stranieri in difficoltà. Una situazione che ha suscitato reazioni forti e immediate anche a livello istituzionale. Il Capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, ha disposto “un’indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente”, volta ad accertare eventuali responsabilità disciplinari. “Saranno adottati tutti i provvedimenti ritenuti necessari a preservare e tutelare l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione della Giustizia”, ha dichiarato.

Tra le voci più critiche si è levata quella della senatrice del Partito Democratico, Sandra Zampa: “Parole allucinanti e di gravità inaudita con cui Pappalardo accusa il Santo Padre di essere un ‘antipapa’. Parole offensive che colpiscono la memoria di Francesco, la Chiesa intera e i cittadini italiani”. La senatrice ha poi annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare e chiesto l’intervento immediato del ministro Carlo Nordio e del sottosegretario Andrea Ostellari per valutare sanzioni nei confronti di Pappalardo.

Duro anche il commento congiunto di Coalizione civica, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico a livello locale e regionale. In una nota firmata da numerosi consiglieri si legge: “Riteniamo siano necessarie le sue dimissioni dall’incarico o la revoca dello stesso da parte del Ministero della Giustizia”. E aggiungono: “I contenuti che pubblica sono l’opposto dei valori che dovrebbero guidare il ruolo che ricopre. È inaccettabile che chi ha responsabilità su minori, soprattutto stranieri, diffonda propaganda razzista e criminalizzante”.

Il caso Pappalardo solleva interrogativi profondi sulla compatibilità tra incarichi pubblici di alta responsabilità e la diffusione di contenuti radicali, ideologici e apertamente offensivi. In attesa degli esiti dell’indagine disposta dal Ministero, resta il timore che posizioni di questo genere possano compromettere l’imparzialità e l’efficacia del sistema di giustizia minorile, in un contesto che richiede invece equilibrio, umanità e inclusione.