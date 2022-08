Vacanze con il virus, l’annuncio su TikTok. Questa volta non si tratterebbe di Covid. Le testimonianze della diffusione del virus arrivano da alcuni ragazzi che hanno pensato di diffondere la notizia attraverso numerosi video sulla piattaforma social sempre più in uso. Ecco su quale virus cade il sospetto.

Annuncio virus a Gallipoli. Non si tratterebbe di Covid ma di Escherichia Coli, batterio di comune riscontro nell’intestino umano, ma anche in quello di diversi animali a sangue caldo che porterebbe alcuni sintomi specifici denunciati da molti ragazzi in vacanza. Non solo tosse, ma anche febbre alta e mal di gola senza dimenticare gli occhi rossi. Tutto questo dopo aver fatto il bagno a mare.





Annuncio virus a Gallipoli. L’allarme dopo i video su TikTok

Il virus, stando a quanto riferito dai diretti interessati, pare si stia diffondere tra Gallipoli, Riccione, Pag e Corfù. Queste le parole di Paola riportate nel video su TikTok: “Quando vai a Gallipoli e ti prendi un virus che non è Covid”.

Poi le immagini diffuse da altri utenti che mostrerebbero i termometri con tanto di temperatura ferma a 38, mascherine e tosse frequente. E la cosa che più sembra attirare l’attenzione è anche l’età di chi è stato colpito dal virus: tutti giovanissimi. Perché si esclude il Covid al momento? Il motivo sembra abbastanza semplice.

Sempre secondo quanto affermato nei video, pare che al tampone nessuno di loro sia mai risultato positivo al Covid, almeno per il momento: “Credevo fosse per l’aria condizionata, ma a questo punto credo sia qualche batterio nell’acqua”, ha aggiunto Marta. Si resta in attesa di aggiornamenti, soprattutto da parte degli esperti.

