Triste annuncio da parte del vip italiano, che ha confessato di aver nuovamente iniziato la battaglia contro la leucemia. Pensava che fosse finalmente tutto finito, invece dai nuovi esami medici ai quali si era sottoposto, i dottori hanno scoperto che era tornata la grave patologia, la stessa che ha colpito anche Silvio Berlusconi. Le prime dichiarazioni, come ricordato dal sito Today, sono datate gennaio 2022. Aveva rivelato tra l’altro qualcosa di molto commovente.

Aveva dovuto fare un trapianto di cellule staminali e a permettere tutto questo era stata la sorella Enrica. Nelle scorse ore il vip italiano ha scritto un post sui suoi profili Facebook e Instagram, annunciando che la leucemia era purtroppo tornata ancora una volta. E un altro trapianto si è reso necessario. Ha dovuto trascorrere oltre un mese difficilissimo e ora ha spiegato quali siano le sue attuali condizioni di salute.

L’annuncio del vip italiano: la leucemia è tornata, nuovo trapianto

Ad annunciare tutto è stato un vip italiano molto conosciuto, ovvero lo scrittore Alessandro Baricco, che parlando della leucemia mielomonocitica cronica ha dunque fatto sapere: “Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati. Ho di nuovo una notizia da dare. Due giorni fa sono stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove nel reparto del Prof. Ciceri ho sostenuto un secondo trapianto del midollo (la malattia si era rifatta viva, ho dovuto farlo)”.

Poi Baricco ha ammesso che la situazione sarebbe in miglioramento, stando al parere dei dottori, nonostante momenti complicati: “Dicono i medici che è andata bene e che le mie condizioni sono buone. Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è tutto fantastico. Ce l’ho fatta anche perché la mia compagna Gloria è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, come vi ringrazio tutti quanti. Adesso mi rimetto in piedi guardando alberi secolari, che, come mi hanno insegnato Coccia e Mancuso, sanno vivere meglio di noi. La mia agenda dice che tornerò in pubblico il 29 ottobre 2023 al Teatro alla Scala dove farò la voce recitante in un concerto delle mitiche sorelle Labèque (che gioia, amiche mie). Nel frattempo, tutto mi meraviglierà”.

Alessandro Baricco ha 65 anni e 30 anni fa è stato in grado di vincere il Premio Viareggio. Oltre ad aver scritto numerose opere, è anche collaboratore de La Repubblica e de La Stampa. La sua partner è la pianista italiana Gloria Campaner. Lui è anche padre di due figli.