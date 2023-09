Anna Elisa Fontana è morta dopo 48 ore di agonia. Era stato il compagno Onofrio Bronzolino, operaio edile di 52 anni, a darle fuoco dopo averle versato addosso del liquido infiammabile. Secondo quanto riportato dall’Ansa i due, che vivevano non lontano dal centro di Pantelleria, avevano spesso dei litigi. L’ultimo è avvenuto la sera di venerdì 22 settembre in strada nei pressi di un bar. La discussione sarebbe proseguita a casa.

Ad un certo punto l’uomo è uscito per prendere una bottiglia di benzina, è rientrato, ha gettato il liquido infiammabile sulla compagna e le ha dato fuoco. La donna, madre 48enne di cinque figli, ha avuto la lucidicità di chiamare i soccorsi dopo essersi fatta una doccia. Quando è arrivata all’ospedale Civico di Palermo, trasportata in elicottero col compagno, era in condizioni disperate: aveva ustioni sul 70% del corpo. È morta oggi, lunedì 25 settembre.

La lite, poi le fiamme e i soccorsi: cosa è successo in via Maggiuluvedi

Quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Maggiuluvedi pensavano che dovessero spegnere un incendio. Invece le fiamme avevano ustionato il 70% del corpo di Anna Elisa Fontana. Anche il compagno è stato colpito da una fiammata di ritorno e rischia di perdere la vista. L’uomo è tuttora ricoverato per ustioni e piantonato dai carabinieri. I due stavano insieme da un paio d’anni. Venerdì sera la lite sarebbe esplosa dopo che Anna Elisa ha salutato un conoscente, marito di un’amica.

A condurre le indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi sono i carabinieri del comando provinciale di Trapani coordinati dalla procura. Ancora da chiarire il movente dell’aggressione. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Pantelleria: “Un gesto che ha sconvolto la comunità dove non ricordo ci sia stato un atto così grave” le parole di Fabrizio D’Ancona.

“Sono davvero sconvolto – ha proseguito il primo cittadino – la vicenda ancora è tutta da ricostruire. So che ci sarebbe stata una lite e il marito ha gettato della benzina sulla donna. Sia la moglie che il marito sono ricoverati. Siamo in attesa di ricevere notizie dall’ospedale sulle condizioni. Hanno detto che ci sono ustioni sul 70% del corpoIn paese non si era mai registrato un fatto così grave, solo qualche rissa denunciata ai carabinieri, ma mai nulla di così drammatico. Speriamo che la donna si possa salvare”. Purtroppo, invece, Anna Elisa non ce l’ha fatta.

