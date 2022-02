Schianto sulla strada di casa, Angelo finisce in un canale e muore: lascia 3 figli

Angelo Carfora non ha avuto possibilità di salvarsi. 48 anni, per cause ancora da accertare è uscito di strada finendo in un canale semi asciutto ma sufficiente per ucciderlo. A quanto riportano i media locali infatti l’uomo sarebbe moto annegato. È successo nella mattinata di martedì, Angelo stava tornando a casa, in frazione Cascina Scalpellina, dopo essersi recato in un supermercato di via Monte San Gabriele a fare la spesa. A lanciare l’allarme è stata passante.



Ma per Angelo Carfora era troppo tardi. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso, mentre è stato necessario attendere che i vigili del fuoco sollevassero l’auto con un’autogru per estrarre il corpo del 48enne. Si sta indagando sul motivo per cui l’auto è finita nel canale, dato che le condizioni della strada sterrata erano buone e che il guidatore la conosceva bene. Tra le ipotesi più probabili c’è quella di un malore.



La notizia di Angelo Carfora ha colpito profondamente la comunità: lavorava in un supermercato di Pernate e si era trasferito circa un anno fa alla Cascina Scalpellina dalla Rizzottaglia. Lascia tre figli. Si tratta purtroppo solo dell’ultimo incidente stradale. Nei giorni scorsi un altro aveva choccato tutti. Si chiamava Giuseppe Lenoci e aveva solo 16 anni la vittima dell’incidente avvenuto a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona nelle Marche, dove un camion si è schiantato contro un albero.







Il giovane si trovava a bordo del mezzo perché stava svolgendo uno stage di alternanza scuola-lavoro. L’autista, 37enne, ha ricevuto le prime manovre di soccorso dai sanitari ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona ma per il 16enne non c’è stato niente da fare.

I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Giuseppe Lenoci frequentava il corso triennale al centro di formazione professionale “Artigianelli” di Fermo e tra pochi mesi avrebbe ottenuto il diploma di termo idraulica che gli avrebbe dato il titolo di operaio specializzato.